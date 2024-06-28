Вами пользуются! Как распознать эмоционального манипулятора: 13 красноречивых признаков

Даже если вы думаете, что знаете все о токсичности, есть риск попасться к манипулятору на удочку. Ведь действует он настолько скрытно, что в какой-то момент вы даже устыдитесь, как могли подумать о нем хоть что-то плохое.
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