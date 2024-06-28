Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виташа Виташа
    помню шла я с лайкой пешком на кладбище, стояла страшная жара. Собака взяла просто и повернула с полпути домой. Я з- ...Наденьте панамку,...
  • Леонид Ла Рошель
    Целый "научный труд" ради одного последнего абзаца - мля, длинноватое вступление...Простой трюк, кот...
  • Валерий Цымбулов
    Один товарищ регулярно пил кофе без всяких добавок и сердце не выдержало. Так что  поосторожней с советами!Ученые в Китае вы...

Вами пользуются! Как распознать эмоционального манипулятора: 20 красноречивых признаков

Вами пользуются! Как распознать эмоционального манипулятора: 20 красноречивых признаков

Даже если вы думаете, что знаете все о токсичности, есть риск попасться к манипулятору на удочку. Ведь действует он настолько скрытно, что в какой-то момент вы даже устыдитесь, как могли подумать о нем хоть что-то плохое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх