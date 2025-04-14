“Мы подвели. Пожалуйста, не наказывайте других за наши ошибки”: бывший разра...

“Мы подвели. Пожалуйста, не наказывайте других за наши ошибки”: бывший разработчик Concord встал на защиту MarathonБывший художник неудавшейся игры Concord выступил в защиту нового шутера Marathon от Bungie, который ещё не вышел, но уже подвергся критике.