В период с января 2021 по сентябрь 2022 года мужчина, находясь на территории Николаевской области Украины, купил оружие и боеприпасы, которые незаконно хранил в выгребной яме до марта 2025 года, сообщили в Южном окружном военном суде.
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