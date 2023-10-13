Paper: Запад напуган испытаниями российской крылатой ракеты «Буревестник»

Запад откровенно напуган сообщениями об успешных испытаниях российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которая также позиционируется разработчиками как ракета с неограниченной дальностью действия.
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