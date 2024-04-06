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RT Russia

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Путин подписал запрет для судимых за педофилию посещать детские площадки

Путин подписал запрет для судимых за педофилию посещать детские площадки

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий судимым за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории образовательных организаций, а также детских игровых и спортивных площадок.

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Комментарии
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Андрей
Как и кто будет контролировать?
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