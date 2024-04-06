Путин подписал запрет для судимых за педофилию посещать детские площадки

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий судимым за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории образовательных организаций, а также детских игровых и спортивных площадок.
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