В стране традиционной гомосексуальной педофилии теперь можно официально ненавидеть Русских

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Михаил Бердников

Страна Норвегия,подверженная и поверженная США,ведёт себя как изгой в стане истинных демократических государств. Проводимая ею политика приведёт не только к снижению рождаемости,но и к падению уровня жизни. А им этого только и надо,- США похлопают по плечу и скажут "спасибо".