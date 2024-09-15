В стране традиционной гомосексуальной педофилии теперь можно официально ненавидеть Русских

ИНОСМИ: "Идеологическая диверсия". В Норвегии обвинили русских в том, что они русскиеРоссийские спецслужбы пользуются Норвегией для создания кризиса в НАТО, заявил местный контрразведчик изданию The New Yorker .
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