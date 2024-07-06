Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области

Российский расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поразил позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Коптево Полтавской области.
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