Россиянам рассказали о шести неочевидных функциях Telegram

Россиянам назвали шесть неочевидных полезных функции мессенджера Telegram. Советы по его использованию дал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФона» Дмитрий Кишилов в разговоре с «Лентой.
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