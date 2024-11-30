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Россиянам рассказали о шести неочевидных функциях Telegram

Россиянам рассказали о шести неочевидных функциях Telegram

Россиянам назвали шесть неочевидных полезных функции мессенджера Telegram. Советы по его использованию дал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФона» Дмитрий Кишилов в разговоре с «Лентой.

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