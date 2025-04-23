Петербуржцам рассказали о приватизация объектов культурного наследия города

И об основных моментах В Петербурге внесенные изменения в закон о приватизации представляют собой значительный шаг к сохранению объектов культурного наследия города, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.
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