Хватит клянчить: США больше не хотят безвозмездно помогать Украине Ирэн ОрлонскаяОфициальный Киев столкнулся с существенной проблемой — некоторые граждане и политики Соединенных Штатов больше не желают оказывать безвозмездную помощь украинского государства.