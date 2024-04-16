Хватит клянчить: США больше не хотят безвозмездно помогать Украине Ирэн ОрлонскаяОфициальный Киев столкнулся с существенной проблемой — некоторые граждане и политики Соединенных Штатов больше не желают оказывать безвозмездную помощь украинского государства.
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