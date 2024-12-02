Главред RT Симоньян: западные страны становятся первыми при нагнетании эскалации

Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала участницей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В ходе выступления она отметила, что при нагнетании эскалации первыми становятся западные страны, сообщило РИА «Новости».
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