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Главред RT Симоньян: западные страны становятся первыми при нагнетании эскалации

Главред RT Симоньян: западные страны становятся первыми при нагнетании эскалации

Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала участницей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В ходе выступления она отметила, что при нагнетании эскалации первыми становятся западные страны, сообщило РИА «Новости».

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