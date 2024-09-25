Двое подростков сожгли военный вертолёт на авиабазе в Омске

А ведь верно! При социализме у нас НЕ было ни бедных, ни богатых! Были только партийная номенклатура и НИЩИЕ!

Олег Самойлов

Неужели? А некто Владимир Яковлевич хоть раз бывал на военных аэродромах? Или в танковом парке? Он хоть отдаленно представляет, ЧТО и КАК должно делаться для охраны техники? И СКОЛЬКО необходимо народу, чтобы охранять хотя бы одну авиаэскадрилью? Есть примерное понятие или только соображения о том, что "надо охранять"? Вот бы Владимира Яковлевича каким-нибудь командиром части назначить на месячишко, он бы точно в той части навел порядок с охраной техники и вооружения!