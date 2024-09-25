В Омске двое подростков подожгли вертолёт на местной авиабазе, за что им обещали выплатить 20 тысяч долларов.
Двое подростков сожгли военный вертолёт на авиабазе в Омске
Комментарии
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Олег Самойлов
А ведь верно! При социализме у нас НЕ было ни бедных, ни богатых! Были только партийная номенклатура и НИЩИЕ!
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6 час.
Олег Самойлов
Неужели? А некто Владимир Яковлевич хоть раз бывал на военных аэродромах? Или в танковом парке? Он хоть отдаленно представляет, ЧТО и КАК должно делаться для охраны техники? И СКОЛЬКО необходимо народу, чтобы охранять хотя бы одну авиаэскадрилью? Есть примерное понятие или только соображения о том, что "надо охранять"? Вот бы Владимира Яковлевича каким-нибудь командиром части назначить на месячишко, он бы точно в той части навел порядок с охраной техники и вооружения!
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6 час.
Владимир Елкин
С родителей взыскать полную стоимость вертолетов! А уж они сами разберутся с дебилами, которых вырастили!!!
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5 час.
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