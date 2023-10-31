Полезные идиоты, втянутые в политику, могут быть так же опасны, как предатели Сергей Аксенов На фото: Дарья Трепова, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) (Фото: Максим Григорьев/ТАСС) Уголовное дело Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), рассмотрят на ее родине — в Петербурге на выездной сессии 2-го Западного окружного военного суда.
Для убийцы Владлена Татарского лучше «тройка», чем суд общества
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Эту Дарью Трепову немедленно расстрелять!!!! Да вы чтооооооооооо? Кааааааак? Она ведь женщинааааааааа!!! А да? Забыл. Но потом немедленно расстрелять.
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19 час.
лл
лина любимцева
Многие вынесенные приговоры наших судей просто изумляют. За украденные 3 тысячи рублей реально посадят на 3 года. А за украденные миллиарды вначале домашний арест (как же, "воровская элита"), а потом и осудят, только "условно". Так что, если Трепову осудят и отпустят восвояси, поскольку она "сотрудничала со следствием" (а то доказательств мало было, чтобы ее осудить), я лично не удивлюсь... У НАС система судей сильно засорена!! ЧИСТИТЬ НУЖНО!!
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15 час.
Людмила Редько
Дураков надо учить, одни дуры в храме пляшут, другой дурак Коран жгет, третья дура бомбу проносит. Если ее просто так отпустить по УДО, то другие дураки будут думать, что они не так уж и рискуют
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13 час.
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