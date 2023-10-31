Для убийцы Владлена Татарского лучше «тройка», чем суд общества

Эту Дарью Трепову немедленно расстрелять!!!! Да вы чтооооооооооо? Кааааааак? Она ведь женщинааааааааа!!! А да? Забыл. Но потом немедленно расстрелять.

лл

лина любимцева

Многие вынесенные приговоры наших судей просто изумляют. За украденные 3 тысячи рублей реально посадят на 3 года. А за украденные миллиарды вначале домашний арест (как же, "воровская элита"), а потом и осудят, только "условно". Так что, если Трепову осудят и отпустят восвояси, поскольку она "сотрудничала со следствием" (а то доказательств мало было, чтобы ее осудить), я лично не удивлюсь... У НАС система судей сильно засорена!! ЧИСТИТЬ НУЖНО!!