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Для убийцы Владлена Татарского лучше «тройка», чем суд общества

Для убийцы Владлена Татарского лучше «тройка», чем суд общества

Полезные идиоты, втянутые в политику, могут быть так же опасны, как предатели Сергей Аксенов На фото: Дарья Трепова, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) (Фото: Максим Григорьев/ТАСС) Уголовное дело Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), рассмотрят на ее родине — в Петербурге на выездной сессии 2-го Западного окружного военного суда.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Эту Дарью Трепову немедленно расстрелять!!!! Да вы чтооооооооооо? Кааааааак? Она ведь женщинааааааааа!!! А да? Забыл. Но потом немедленно расстрелять.
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19 час.
лл
лина любимцева
Многие вынесенные приговоры наших судей просто изумляют. За  украденные 3 тысячи рублей  реально посадят на 3 года. А за украденные миллиарды  вначале домашний арест (как же, &quot;воровская элита&quot;), а потом и осудят, только   &quot;условно&quot;. Так  что, если Трепову осудят и отпустят восвояси,  поскольку она &quot;сотрудничала со следствием&quot; (а то доказательств мало было, чтобы ее осудить), я лично не удивлюсь... У НАС система судей сильно засорена!! ЧИСТИТЬ НУЖНО!!
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15 час.
Людмила Редько
Дураков надо учить, одни дуры в храме пляшут, другой дурак Коран жгет, третья дура бомбу проносит. Если ее просто так отпустить по УДО, то другие дураки будут думать, что они не так уж и рискуют
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13 час.

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