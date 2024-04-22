Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве

"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве

Интересная жизнь с Vera Star Вчера вся страна с нескрываемым удовольствием наблюдала за тем, как на допросе у Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего русского парня, катились слезы из глаз, дрожал голос, а на лице был нескрываемый ужас от всего происходящего.

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Комментарии
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Silver Kont
Со шнобель-пашой чаи гоняет и папашку его вспоминает...
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9 час.
Silver Kont
Вы так уверенно это заявляете? Да отмажут этого пидарасика черножопые, в тумбочке сколько денег было.... За половину той суммы и отмажут...
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9 час.
Юрий Белов
А мне одному кажется (на фоне *крокуса* и геноцида русских со стороны *дорогих гостей*) , что скинхеды были не такие уж плохие ребята , а патриоты ? ! А ведь загорелые их боялись . Я ни разу не фашист/расист - просто от бездействия власти , которая обязана нас беречь и защищать - мысли нехорошие в голову лезут .
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8 час.

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