"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве

Вы так уверенно это заявляете? Да отмажут этого пидарасика черножопые, в тумбочке сколько денег было.... За половину той суммы и отмажут...

Юрий Белов

А мне одному кажется (на фоне *крокуса* и геноцида русских со стороны *дорогих гостей*) , что скинхеды были не такие уж плохие ребята , а патриоты ? ! А ведь загорелые их боялись . Я ни разу не фашист/расист - просто от бездействия власти , которая обязана нас беречь и защищать - мысли нехорошие в голову лезут .