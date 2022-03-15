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Талисман БК «Нижний Новгород» сделал предложение девушке во время матча

Талисман БК «Нижний Новгород» сделал предложение девушке во время матча

Пожениться нижегородец предложил в ходе вчерашней игры. Во время тайм-аута на матче нижегородской команды с УНИКСом Трюльник (так зовут большого плюшевого оленя у баскетболистов) неожиданно достал кольцо и предложил его своей девушке – черлидерше.

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