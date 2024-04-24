В Якутии семейная пара с друзьями наладила бизнес продажной любви

В Якутии полицейские задержали четырех организаторов проституции. Об этом сообщает “МВД медиа”. По предварительной версии правоохранительных органов, 45-летний мужчина, его 42-летняя жена и их знакомые 29 и 39 лет подозреваются в том, что находили девушек, готовых заниматься проституцией, и рекламировали свои услуги.