Артист Боярский заявил, что спартаковец Джикия вряд ли бы прижился в "Зените"

Народный артист РСФСР и болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский в комментарии "Спорт-Экспрессу" заявил, что не хотел бы видеть капитана московского "Спартака" Георгия Джикию в составе петербургского клуба.
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