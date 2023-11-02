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Артист Боярский заявил, что спартаковец Джикия вряд ли бы прижился в "Зените"

Артист Боярский заявил, что спартаковец Джикия вряд ли бы прижился в "Зените"

Народный артист РСФСР и болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский в комментарии "Спорт-Экспрессу" заявил, что не хотел бы видеть капитана московского "Спартака" Георгия Джикию в составе петербургского клуба.

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