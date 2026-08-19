Анализы на витамины перед беременностью: что проверять без лишних трат

Панель на 10-15 витаминов до зачатия часто продают как обязательную проверку. Но у здоровой женщины без жалоб такой скрининг редко меняет назначения, а концентрация вещества в крови не всегда точно отражает его запасы в тканях.
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