Спецоперация Z: хроника главных военных событий 5 мая

Дроны ГрВ «Север» пресекли прорыв техники украинских боевиков в Тёткино и Новый Путь, «Ураган» 20-й армии накрыл командный пункт ВСУ у реки Оскол, FPV-дроны ГрВ «Днепр» уничтожили орудия и опорники противника под Ореховом и другие события спецоперации 5 мая.