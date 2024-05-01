Только в трех украинских школах преподают русский язык

На Украине все меньше учебных учреждений предлагают своим ученикам изучение русского языка. Согласно сведениям, представленных на странице украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя в социальных сетях, только в трех школах продолжается преподавание русского языка.
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