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SPLETNIK

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Виктория Бекхэм показала, как прошла последняя вечеринка в честь 50-летия Дэвида Бекхэма, которую снова пропустили Бруклин и Никола Пельтц

Виктория Бекхэм показала, как прошла последняя вечеринка в честь 50-летия Дэвида Бекхэма, которую снова пропустили Бруклин и Никола Пельтц

Дэвид Бекхэм, которому 2 мая исполнилось 50 лет, продолжает праздновать юбилей. Супруга футболиста, 51-летняя Виктория Бекхэм, опубликовала новые фото с заключительной праздничной вечеринки, на которую были приглашены Ева Лонгория, Том Круз, Гай Ричи с супругой Джеки Эйнсли и другие друзья.

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