Рязанское управление архитектуры направило проект изменений в генплане Турлатова на доработку

Начальник Главархитектуры области Роман Шашкин поручил доработать проект до 25 июля. Напомним, в декабре в нескольких сёлах, в том числе в Турлатове, прошли слушания по поводу перевода земель сельхозназначения в зоны промышленных предприятий.