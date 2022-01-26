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Рязанское управление архитектуры направило проект изменений в генплане Турлатова на доработку

Рязанское управление архитектуры направило проект изменений в генплане Турлатова на доработку

Начальник Главархитектуры области Роман Шашкин поручил доработать проект до 25 июля. Напомним, в декабре в нескольких сёлах, в том числе в Турлатове, прошли слушания по поводу перевода земель сельхозназначения в зоны промышленных предприятий.

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