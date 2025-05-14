Путин о возвращении иностранных компаний в Россию — извинений недостаточно

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 13 мая прокомментировал ситуацию с иностранным бизнесом, который стал чаще заявлять о желании вернуться на российский рынок, после того как покинул его с началом СВО.