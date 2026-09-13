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Царьград

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Say Agency требует от фанатов Канье Уэста возвращать билеты

Say Agency требует от фанатов Канье Уэста возвращать билеты

Поклонники Канье Уэста создали чат для возврата билетных средств. Чат был организован 4 сентября из-за неясностей с билетами на концерт в Санкт-Петербурге.

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