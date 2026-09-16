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Ивановские новости

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Ивановский политех занял 6 место в рейтинге по активности в соцсетях среди российских вузов

Ивановский политех занял 6 место в рейтинге по активности в соцсетях среди российских вузов

В рейтинге медийной активности в соцсетях за август ИВГПУ занял 6 место среди 233 вузов. ИвГУ — на 22-м.

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