Врач Демьяновская: резкие пробуждения ночью могут указывать на колебания сахара

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью RT назвала причины внезапных пробуждений ночью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ СБ: количество пр...
- В Череповце женщи...
- Лавров: РФ считае...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым