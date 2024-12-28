Удивительные животные!)

Вот -ндцать метров жилплощади, у тебя есть домик, тебе открыли все шкафы, вот 2 коробки от кроссовок и крышка от торта - лежи где твоей душеньке угодно! Почему надо лечь в забытое блюдце от варенья и ходить с липким боком??? Как будто те самые древние русичи или печенеги, кому там в голову пришло остаться в этом жутком климате? Вот коричневые лужи, ветер, дубак, срань господня - это идеально, здесь будем строить город! Их вёл кот, истинно молвлю! Он потом в шкаф залез, а все остались и по завету котовьему продолжают попытки лечь в непонятное и неудобное, в не предназначенное.