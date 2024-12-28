Друг
Наши любимые звер...Домашние и дикие
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друг

7 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    Это кошка! Моя такие же глаза делает ))кота... застукали)))
  • ММ
    "Разглядывая огромные суммы и вызов в суд, по поводу лишения водительских прав и запрет на использование машины до су...Воры)
  • Елена
    Класс, Олег! Какая чудесная история. 😊👏Бабушка и Сынок

Удивительные животные!)

Удивительные животные!)

Вот  -ндцать метров жилплощади, у тебя есть домик, тебе открыли все шкафы, вот 2 коробки от кроссовок и крышка от торта - лежи где твоей душеньке угодно! Почему надо лечь в забытое блюдце от варенья и ходить с липким боком??? Как будто те самые древние русичи или печенеги, кому там в голову пришло остаться в этом жутком климате? Вот коричневые лужи, ветер, дубак, срань господня - это идеально, здесь будем строить город! Их вёл кот, истинно молвлю! Он потом в шкаф залез, а все остались и по завету котовьему продолжают попытки лечь в непонятное и неудобное, в не предназначенное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх