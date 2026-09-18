Иван Янковский показал забавное видео с 5-летним сыном — пока Пожарская нянчит младшего

Актер сыграл с Олегом в парикмахерскую и стойко терпел все смены имиджа от юного стилиста. Иван Янковский с сыном Олегом Личный архив Ивана Янковского35-летний Иван Янковский опубликовал в личном блоге редкое видео с пятилетним сыном.