Мигрантские сводки От такой наглости приезжего таджика дар речи потеряли даже полицейские.
«Зададим жару!»: мигрант Бехруз открыл кальянную на газоне под окнами правительства Екатеринбурга
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вера курьянова
Это называется вытирать ноги о русских.
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14 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
147683 Сероев
А кого ему боятся Кому надо он с помощью диасноры уже взяточку дал Теперь ему пора открыть кольянную таким же способом у Спасских ворот Пусть наш президент попробует Чем он хуже Свердловского мера -кольянщика
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9 час.
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