«Зададим жару!»: мигрант Бехруз открыл кальянную на газоне под окнами правительства Екатеринбурга

СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

147683 Сероев

А кого ему боятся Кому надо он с помощью диасноры уже взяточку дал Теперь ему пора открыть кольянную таким же способом у Спасских ворот Пусть наш президент попробует Чем он хуже Свердловского мера -кольянщика