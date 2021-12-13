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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» готов продать двух хавбеков зимой – Рэмзи, Артура, Бентанкура или Рабьо

«Ювентус» намерен расстаться в январе с двумя полузащитниками. По данным журналиста Николо Скиры, речь идет не только об Аароне Рэмзи, Артуре и Родриго Бентанкуре, но и об Адриане Рабьо.

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