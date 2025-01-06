Президент Сербии посетил монастырь на Афоне

Президент Сербии Александр Вучич заявил из монастыря Хиландар на Афоне, что Сербия не должна останавливаться, несмотря на силу давления и нападок на нее, 6 января сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
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