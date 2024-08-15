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Спутники Илона Маска назвали угрозой озоновому слою

Спутники Илона Маска назвали угрозой озоновому слою

Недавнее исследование, финансируемое NASA и опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, предполагает, что спутники, подобные тем, что использует Starlink, могут разрушать озоновый слой Земли при входе в атмосферу.

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