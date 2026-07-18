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Кирилл Дмитриев: ЕС и Британия сильнее других пострадают от энергокризиса

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз и Великобритания окажутся под наиболее сильным ударом от возобновления мирового энергетического кризиса.

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