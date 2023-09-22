Закон и Порядок

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В случае принятия нового закона под угрозой высылки из России могут оказаться до миллиона человек

В случае принятия нового закона под угрозой высылки из России могут оказаться до миллиона человек

Многие скажут, что подобный законопроект востребован и необходим. Ибо наведет, может быть, порядок в среде мигрантов.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Так за кого нонешнее правительство России: за своих граждан или мигрантов?!
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17 час.
Татьяна Иванова
А правительству нужно ли коренное население российское???????
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16 час.

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