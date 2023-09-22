В случае принятия нового закона под угрозой высылки из России могут оказаться до миллиона человек

Закон и ПорядокПолитикаПодписатьсяВ случае принятия нового закона под угрозой высылки из России могут оказаться до миллиона человекМногие скажут, что подобный законопроект востребован и необходим. Ибо наведет, может быть, порядок в среде мигрантов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМихаил ВасильевТак за кого нонешнее правительство России: за своих граждан или мигрантов?!Ответить17 час.Татьяна ИвановаА правительству нужно ли коренное население российское???????Ответить16 час.
Свежие комментарии