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Илон Маск заявил о необходимости смены лидера Украины

Илон Маск заявил о необходимости смены лидера Украины

Ранее бизнесмен раскритиковал действия Зеленского, заявив, что тот «зашел слишком далеко».Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался за смену руководителя украинского государства.

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