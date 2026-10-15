В Госдуме предложили ставить на защиту русских НПЗ американские Patriot.Раз уж у нас теперь с Америкой дизельная сделка, то надо ставить на защиту русских нефтеперерабатывающих заводов американские ЗРК Patriot.
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