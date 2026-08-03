Медведев поддержал идею молодежных строек в Донбассе

В рамках всероссийского молодежного образовательного лагеря «Гвардейск» состоялась встреча актива общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.
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