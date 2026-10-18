Совместная тренировка по таксации лесных насаждений прошла на арендованном ООО ПКП «Титан» участке в Няндомском лесничестве, а все её участники были допущены к полевым работам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Уговаривал закон...
- "Уговаривал закон...
- В ТЦ Екатеринбург...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым