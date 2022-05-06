6 мая на четырёх улицах Рязани отключили холодную воду

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе. С 9.00 до 15.30 ресурса не будет по следующим адресам: улица Баженова, дома с №2 по №12; улица Ключевая, дома с №1 по №23; улица Родниковая, дома с №3 по №21; улица Снежная, дома с №4 по №16.