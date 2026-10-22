Утренние кадры из Киева свидетельствуют о том, что движение в районе Южного моста парализовано. Напомним, что там, по последним данным, был прилёт по инфраструктуре ТЭЦ-5, после чего появились сведения о введённых ограничениях на передвижение по мосту через Днепр.