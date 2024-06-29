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Петербургский дневник

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В Смольном поддержат петербургских садоводов

В Смольном поддержат петербургских садоводов

Субсидию можно будет потратить на строительство, капремонт зданий, газификацию и многое другое В Смольном подписали постановление о поддержке садоводческих некоммерческих товариществ Петербурга, сообщает пресс-служба в Телеграм-канале.

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