В Смольном поддержат петербургских садоводов

Субсидию можно будет потратить на строительство, капремонт зданий, газификацию и многое другое В Смольном подписали постановление о поддержке садоводческих некоммерческих товариществ Петербурга, сообщает пресс-служба в Телеграм-канале.
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