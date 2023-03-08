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Де Брюйне – лучший ассистент мира по версии CIES. Дембеле – 2-й, Месси – 3-й

CIES Football Observatory представила рейтинг лучших ассистентов мира. При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последний год.

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