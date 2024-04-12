Вооруженные вторжения и прокси-войны: кто и как пытался оккупировать русскую Арктику

Северные территории России не давали покоя многочисленным соседям. Установить геополитический и экономический контроль в ХХ веке пыталась Великобритания и Германия, заполучить территории Карелии хотели финские националисты.
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