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Еще один муниципалитет Южного Урала отказался от самостоятельного контроля своих расходов

Еще один муниципалитет Южного Урала отказался от самостоятельного контроля своих расходов

Бюджет Чебаркуля перешел под контроль областных аудиторов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, региональное ведомство и собрание депутатов Чебаркуля заключили соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю за муниципальным бюджетом на региональный уровень.

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