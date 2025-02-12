Еще один муниципалитет Южного Урала отказался от самостоятельного контроля своих расходов

Бюджет Чебаркуля перешел под контроль областных аудиторов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, региональное ведомство и собрание депутатов Чебаркуля заключили соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю за муниципальным бюджетом на региональный уровень.