Бойцы ВС РФ рассказали об использовании новейших средств РЭБ в зоне спецоперации

Военнослужащие ВС РФ продолжают двигаться вперед в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. В этом им помогают установленные на боевые машины новейшие системы РЭБ, рассказал корреспондент "Известий" Денис Кулага.
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