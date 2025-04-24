Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Французский генерал Делавард назвал чушью идею создания «коалиции желающих»

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью, у европейских стран НАТО отсутствуют необходимые средства, техника и личный состав для формирования таких сил.

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