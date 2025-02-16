Археологи нашли древнейшую в мире пирамиду на 25 000 лет старше египетских Юлия СоколоваБлагодаря последним достижениям в области георадара и сейсмической томографии археологи нашли древнейшую пирамиду на 25 000 лет старше египетских.
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