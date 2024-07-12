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Tochka Zрения

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Сводный оркестр Алабинского военного гарнизона выступит для посетителей парка «Красная Пресня»

В субботу, 13 июля, Сводный военный оркестр 100-го Отдельного полка обеспечения и 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознамённого полка гвардейской Таманской дивизии выступит в одном из живописнейших мест столицы — парке культуры и отдыха «Красная Пресня» Военный музыкальный коллектив под руководством дирижёров гвардии капитана Евгения Кузнецова и лейтенанта Ильи Филатова, солисты и приглашённые музыканты […] The post Сводный оркестр Алабинского военного гарнизона выступит для посетителей парка «Красная Пресня» first appeared on Tochka Zрения.

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