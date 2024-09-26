В России вырос спрос на ремонт компьютеров

В январе–августе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество обращений в сервисные центры restore:care (гаджеты Apple) выросло в три раза, а число оказанных услуг — в семь раз, рассказала «Известиям» представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.
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